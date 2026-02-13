Triathlon de l’AME Cepoy, Cepoy, Cepoy

Triathlon de l’AME Cepoy Dimanche 10 mai, 09h00 Cepoy Loiret

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Le J3 Triathlon Amilly a le plaisir d’organiser le Triathlon de Cepoy, qui se déroulera le dimanche 10 mai 2026 dans le magnifique cadre de l’étang de Cepoy.

Quatre formats pour tous les niveaux et envies :

Courses jeunes (6 – 13 ans)

Duathlon S (individuel ou relais)

Triathlon S individuel

Triathlon M (individuel ou relais)

Cepoy rue des étangs, cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire

J3 Sports Amilly Triathlon