Triathlon de l’AME Cepoy, Cepoy, Cepoy

Triathlon de l’AME Cepoy Dimanche 10 mai, 09h00 Cepoy Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Le J3 Triathlon Amilly a le plaisir d’organiser le Triathlon de Cepoy, qui se déroulera le dimanche 10 mai 2026 dans le magnifique cadre de l’étang de Cepoy.
Quatre formats pour tous les niveaux et envies :
- Courses jeunes (6 – 13 ans)
- Duathlon S (individuel ou relais)
- Triathlon S individuel
- Triathlon M (individuel ou relais)
Cepoy rue des étangs, cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire https://j3-triathlon.assoconnect.com/page/3741091-triathlon-de-l-ame-2026
