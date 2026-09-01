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AGENDA · Lumio

Triathlon de Lumiu Lumio

samedi 26 septembre 2026 · Lumio

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Plage de Sant'Ambroggio
Ville
20260 Lumio
Département
Haute-Corse
Tarif
10 10 45

Lumio

Triathlon de Lumiu

Plage de Sant’Ambroggio Lumio Haute-Corse

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Découvrez le Cross-Triathlon de Lumio en Balagne en Corse ! Une étape du Championnat de France, entre eaux limpides et parcours VTT face au golfe de Calvi. Venez relever un défi sportif unique !
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Plage de Sant’Ambroggio Lumio 20260 Haute-Corse Corse +33 6 29 49 69 84  contact.calvixtri@gmail.com

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English : Lumiu Triathlon

Discover the Lumio Cross-Triathlon in Balagne, Corsica! A stage of the French Championship, set amid crystal-clear waters and mountain bike trails overlooking the Gulf of Calvi. Come take on a unique athletic challenge!

L’événement Triathlon de Lumiu Lumio a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne