Triathlon de Lumiu Lumio
samedi 26 septembre 2026 · Lumio
Informations pratiques
Lumio
Triathlon de Lumiu
Plage de Sant’Ambroggio Lumio Haute-Corse
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez le Cross-Triathlon de Lumio en Balagne en Corse ! Une étape du Championnat de France, entre eaux limpides et parcours VTT face au golfe de Calvi. Venez relever un défi sportif unique !
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Plage de Sant’Ambroggio Lumio 20260 Haute-Corse Corse +33 6 29 49 69 84 contact.calvixtri@gmail.com
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English : Lumiu Triathlon
Discover the Lumio Cross-Triathlon in Balagne, Corsica! A stage of the French Championship, set amid crystal-clear waters and mountain bike trails overlooking the Gulf of Calvi. Come take on a unique athletic challenge!
L’événement Triathlon de Lumiu Lumio a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne