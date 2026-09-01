Informations pratiques

Lumio

Triathlon de Lumiu

Plage de Sant’Ambroggio Lumio Haute-Corse

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez le Cross-Triathlon de Lumio en Balagne en Corse ! Une étape du Championnat de France, entre eaux limpides et parcours VTT face au golfe de Calvi. Venez relever un défi sportif unique !

.

Plage de Sant’Ambroggio Lumio 20260 Haute-Corse Corse +33 6 29 49 69 84 contact.calvixtri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lumiu Triathlon

Discover the Lumio Cross-Triathlon in Balagne, Corsica! A stage of the French Championship, set amid crystal-clear waters and mountain bike trails overlooking the Gulf of Calvi. Come take on a unique athletic challenge!

L’événement Triathlon de Lumiu Lumio a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne