Triathlon de mimizan Mimizan

Triathlon de mimizan Camping du lac de Mimizan Mimizan 2026-05-23

Triathlon de mimizan Mimizan samedi 23 mai 2026.

Triathlon de mimizan

Camping du lac de Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Samedi 18 Mai
– De 9h00 à 12h00 5 courses à destination des enfants de 2 à 5 ans
– 14h30 Triathlon S contre-la-montre par équipes

Dimanche 19 mai
– 9h00 Triathlon S
– 10h45 Triathlon XS Jeunes
– 11h00 Triathlon XS
– 14h30 Triathlon M   .

Camping du lac de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   contact@triathlonmimizan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triathlon de mimizan

L’événement Triathlon de mimizan Mimizan a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Mimizan

Prochains événements à Mimizan