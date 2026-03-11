Triathlon de mimizan Mimizan
Triathlon de mimizan Mimizan samedi 23 mai 2026.
Camping du lac de Mimizan Mimizan Landes
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Samedi 18 Mai
– De 9h00 à 12h00 5 courses à destination des enfants de 2 à 5 ans
– 14h30 Triathlon S contre-la-montre par équipes
Dimanche 19 mai
– 9h00 Triathlon S
– 10h45 Triathlon XS Jeunes
– 11h00 Triathlon XS
– 14h30 Triathlon M .
Camping du lac de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@triathlonmimizan.fr
L’événement Triathlon de mimizan Mimizan a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Mimizan