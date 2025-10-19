Triathlon de Nantes Piscine Léo Lagrange Ile Gloriette – Nantes Nantes

Triathlon de Nantes Piscine Léo Lagrange Ile Gloriette – Nantes Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Triathlon de Nantes Dimanche 19 octobre, 09h00 Piscine Léo Lagrange Ile Gloriette – Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T09:00 – 2025-10-19T13:00

Fin : 2025-10-19T09:00 – 2025-10-19T13:00

Cette course est organisée en amont du Triathlon des Roses, course co-organisée avec la Fondation Arc pour la recherche sur les cancers.

Elle sera le support cette année pour le championnat départemental 44 des jeunes (clubs) !

Venez jouer la compétition ou bien vous essayer au triathlon dans un format (XS) accessible à tous·tes :

Course jeune (12 – 17 ans) : 200 m de natation, 6 km de vélo (2 tours), 3 km de course à pied

Course adule (18 ans et +) : 200 m de natation, 9 km de vélo (3 tours), 3 km de course à pied

Toutes les infos se trouvent sur le site de notre club : https://triathlon-club-nantais.com

Inscriptions sur Timepulse

Piscine Léo Lagrange Ile Gloriette – Nantes Rue Deurbroucq, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Triathlon Club Nantais (TCN) est fier de vous annoncer la tenue de la 2e édition du Triathlon de Nantes, qui aura lieu dimanche 19 octobre 2025 à 9h. sport triathlon

