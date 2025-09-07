Triathlon de Niort Niort
6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Le club du Stade Niortais Triathlon organise la 5e édition du Triathlon de Niort qui aura lieu le dimanche 7 septembre.
Le départ sera donné du parc des expositions de Noron.
Des distances adaptées aux 6/9 ans, 10/13 ans, 14 ans et 16 ans seront proposées pour essayer la discipline.
Pour les majeurs, la distance sera 1.5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. .
