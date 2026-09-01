Triathlon de Niort Niort
dimanche 13 septembre 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Triathlon de Niort
1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Triathlon de Niort revient le dimanche 13 septembre 2026 pour une nouvelle édition qui prend cette année une dimension urbaine. Les départs et arrivées se feront à Port Boinot, au cœur de Niort, dans un cadre mêlant ville, rivière et nature.
Au programme, plusieurs épreuves pour tous les publics Tri Speed en relais, courses jeunes pour les 6-9 ans et les 10-13 ans, ainsi que les formats XS et S, proposés en individuel ou en relais. Une belle journée sportive à vivre en famille ou entre passionnés de triathlon.
Rendez-vous dimanche 13 septembre 2026 à Port Boinot à Niort pour encourager les participants et profiter de cette nouvelle édition du Triathlon de Niort. .
1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine triathlondeniort@googlegroupes.com
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English : Triathlon de Niort
L’événement Triathlon de Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Niort Marais Poitevin
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