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TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY Fleury

TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY Fleury

TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY Fleury samedi 22 août 2026.

Ville
11560 Fleury
Département
Aude
Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Fleury

TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le Triathlon des Cabanes de Fleury revient en 2026 !
Au programme performance, bonne humeur et convivialité ! Rendez-vous en plein cœur des Cabanes de Fleury pour un parcours dans un cadre magnifique avec son port de pêcheurs !

Détail des épreuves

– XS individuel Départ 12h15 // Tarif inscription 20 € pour les licenciés FF TRI & + 2€ pass compétition soit 22€ pour les non licenciés
– S individuel Départ 15h30 // Tarif inscription 30€ pour les licenciés FF TRI & + 5€ pass compétition soit 35€ pour les non licenciés
– S relais Départ 15h30 // Tarif inscription 45€ pour les licenciés FF TRI & + 5 euros pass compétition pour les non licenciés
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Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 61 19 65 80 

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English :

The Cabanes de Fleury Triathlon is back in 2026!
On the agenda: competition, good cheer, and a friendly atmosphere! Join us in the heart of Cabanes de Fleury for a race through a magnificent setting featuring its fishing port!

Event details:

– Individual XS Start at 12:15 p.m. // Registration fee: 20? for FF TRI members, plus a 2? competition pass, for a total of 22? for non-members
– Individual S race Start at 3:30 p.m. // Registration fee: 30? for FF TRI members & + 5? competition pass, totaling 35? for non-members
– Relay race Start at 3:30 p.m. // Registration fee: 45? for FF TRI members and 5 euros competition pass for non-members

L’événement TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY Fleury a été mis à jour le 2026-06-25 par

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