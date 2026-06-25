Fleury

TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Triathlon des Cabanes de Fleury revient en 2026 !

Au programme performance, bonne humeur et convivialité ! Rendez-vous en plein cœur des Cabanes de Fleury pour un parcours dans un cadre magnifique avec son port de pêcheurs !

Détail des épreuves

– XS individuel Départ 12h15 // Tarif inscription 20 € pour les licenciés FF TRI & + 2€ pass compétition soit 22€ pour les non licenciés

– S individuel Départ 15h30 // Tarif inscription 30€ pour les licenciés FF TRI & + 5€ pass compétition soit 35€ pour les non licenciés

– S relais Départ 15h30 // Tarif inscription 45€ pour les licenciés FF TRI & + 5 euros pass compétition pour les non licenciés

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Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 61 19 65 80

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English :

The Cabanes de Fleury Triathlon is back in 2026!

On the agenda: competition, good cheer, and a friendly atmosphere! Join us in the heart of Cabanes de Fleury for a race through a magnificent setting featuring its fishing port!

Event details:

– Individual XS Start at 12:15 p.m. // Registration fee: 20? for FF TRI members, plus a 2? competition pass, for a total of 22? for non-members

– Individual S race Start at 3:30 p.m. // Registration fee: 30? for FF TRI members & + 5? competition pass, totaling 35? for non-members

– Relay race Start at 3:30 p.m. // Registration fee: 45? for FF TRI members and 5 euros competition pass for non-members

L’événement TRIATHLON DES CABANES DE FLEURY Fleury a été mis à jour le 2026-06-25 par