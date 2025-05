Triathlon des Coteaux du Vendômois à Villiers-sur-Loir – Villiers-sur-Loir, 24 mai 2025 07:00, Villiers-sur-Loir.

Loir-et-Cher

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Le 28ème triathlon des Coteaux du Vendômois vous proposera le meilleur du sport la convivialité, la découverte et le plaisir… ainsi que le plus exigeant l’effort et le dépassement de soi.

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire triathlondevendome@gmail.com

English :

The 28th Coteaux du Vendômois triathlon will offer you the best of sport: conviviality, discovery and pleasure? as well as the most demanding: effort and self-transcendence.

German :

Der 28. Triathlon des Coteaux du Vendômois bietet Ihnen das Beste des Sports: Geselligkeit, Entdeckung und Spaß… sowie das Anspruchsvollste: Anstrengung und Selbstüberwindung.

Italiano :

Il 28° triathlon delle Coteaux du Vendômois vi offrirà il meglio dello sport: convivialità, scoperta e piacere, ma anche il più impegnativo: fatica e superamento di se stessi.

Espanol :

El 28º triatlón Coteaux du Vendômois le ofrecerá lo mejor del deporte: convivencia, descubrimiento y placer… y también lo más exigente: esfuerzo y superación.

