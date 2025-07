Triathlon des enfants Piscine Ascain

Triathlon des enfants Piscine Ascain jeudi 14 août 2025.

Triathlon des enfants

Piscine Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

14h duathlon (natation et course à pied)

– Nés après 2018 25m à la nage et 500m de course

– Nés en 2017 et 2016 50m à la nage et 500m de course

15h triathlon (vélos non fournis, casque obligatoire ainsi que des VTT)

– Nés en 2015 et 2014 25m à la nage, 4km à vélo et 500m de course

– Nés en 2013 et 2012 75m à la nage, 4km à vélo, 1km de course

– Nés en 2011 et 2010 100m à la nage, 4km à vélo et 1km de course

Inscriptions à la piscine ou le jour même.

La présence d’une licence ou d’un certificat médical de non contre indication est obligatoire. .

Piscine Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

