Triathlon des Neiges

Front de Neige Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Triathlon des Neiges de Montgenèvre se déroulera le samedi 14 mars 2026.

Le Triathlon des Neiges de Montgenèvre c’est 4 courses mais aussi 2 challenges

.

Front de Neige Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montgenèvre Triathlon des Neiges will take place on Saturday, March 14, 2026.

The Montgenèvre Triathlon des Neiges is 4 races and 2 challenges

L’événement Triathlon des Neiges Montgenèvre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Montgenèvre