Triathlon des Neiges Les Essarts Vallouise-Pelvoux

Triathlon des Neiges

Les Essarts Front de neige station de Pelvoux-Vallouise Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Triathlon des Neiges de Pelvoux est une épreuve sportive originale en montagne combinant vélo, ski alpinisme et course à pied (trail) enchaînés sans interruption.

Les Essarts Front de neige station de Pelvoux-Vallouise Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 31 48 info@ski-pelvoux.com

English :

The Pelvoux Triathlon des Neiges is an original mountain sports event combining cycling, ski mountaineering and trail running in uninterrupted succession.

L’événement Triathlon des Neiges Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-01-26 par Pays des Ecrins Tourisme