Triathlon des Neiges Les Essarts Vallouise-Pelvoux
Triathlon des Neiges Les Essarts Vallouise-Pelvoux dimanche 22 mars 2026.
Triathlon des Neiges
Les Essarts Front de neige station de Pelvoux-Vallouise Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le Triathlon des Neiges de Pelvoux est une épreuve sportive originale en montagne combinant vélo, ski alpinisme et course à pied (trail) enchaînés sans interruption.
.
Les Essarts Front de neige station de Pelvoux-Vallouise Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 31 48 info@ski-pelvoux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pelvoux Triathlon des Neiges is an original mountain sports event combining cycling, ski mountaineering and trail running in uninterrupted succession.
L’événement Triathlon des Neiges Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-01-26 par Pays des Ecrins Tourisme