TRIATHLON DES ROSES COMPLEXE JANY Toulouse

dimanche 28 septembre 2025.

TRIATHLON DES ROSES

COMPLEXE JANY 7 Chemin du Verdon Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 11:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Le Triathlon des Roses est un événement d’Octobre Rose alliant défi sportif et engagement solidaire, pour soutenir la lutte contre les cancers du sein !

L’objectif du Triathlon des Roses est triple :

– Collecter des fonds pour soutenir des programmes de recherche sur les cancers du sein.

– Sensibiliser le grand public sur les bienfaits du sport sur la santé.

– Informer le grand public sur les avancées de la recherche sur les cancers du sein.

Le Triathlon des Roses de Toulouse se compose de trois étapes 100 m de natation en piscine, avec un départ échelonné toutes les 10 secondes, suivi de 6 km de vélo en trois boucles, puis 2 km de course à pied répartis en deux boucles. Les transitions se font dans le parc à vélo, avec passage de relais pour les équipes.

Se dépasser, pour vaincre les cancers du sein ! .

COMPLEXE JANY 7 Chemin du Verdon Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Triathlon des Roses is a Pink October event that combines a sporting challenge with a commitment to solidarity, in support of the fight against breast cancer!

German :

Der Triathlon des Roses ist eine Veranstaltung im Rahmen des Rosa Oktobers, die sportliche Herausforderung und solidarisches Engagement verbindet, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen!

Italiano :

Il Triathlon des Roses è un evento dell’ottobre rosa che unisce una sfida sportiva a un impegno di solidarietà, a sostegno della lotta contro il cancro al seno!

Espanol :

El Triathlon des Roses es un evento del Octubre Rosa que combina un reto deportivo con un compromiso solidario, ¡en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama!

