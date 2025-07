Triathlon d’Etretat Étretat

Triathlon d'Etretat Étretat samedi 16 août 2025.

Triathlon d’Etretat

Étretat Seine-Maritime

Samedi 2025-08-16

2025-08-17

2025-08-16

Le triathlon d’Etretat regroupe trois épreuves que l’ADE organise sur deux jours. Chacun peut participer à l’une ou plusieurs des épreuves.

Programme

– Samedi 16 août à 16h Régate des périssoires en double mixte sur le perrey. Inscription à partir de 15h à la cabane de Voiles et Galets. Ouvert à tous, munis de votre périssoire (renseignement Philippe Gancel au 06 80 85 94 26).

– Dimanche 17 août à 9h Golf shotgun 9 trous en double mixte au Golf d’Etretat. Inscription au secrétariat (renseignement Emmanuel Walckenaer au 06 70 06 08 78).

– Dimanche 17 août à 15h Pétanque en double mixte sur le boulodrome du perrey. Limité à 24 équipes, munis de vos boules. Inscription auprès de Gérald Van Praet au 06 80 63 46 83.

La remise des prix aura lieu à 18h30 au Pôle Nautique.

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie contact@amisetretat.fr

English : Triathlon d’Etretat

The Etretat triathlon comprises three events organized by the ADE over two days. Anyone can take part in one or more of the events.

Program :

– Saturday August 16 at 4pm: Mixed doubles perissoire regatta on the perrey. Registration from 3pm at the Voiles et Galets hut. Open to all, with your perissoire (information: Philippe Gancel on 06 80 85 94 26).

– Sunday August 17 at 9 a.m.: 9-hole mixed doubles shotgun golf at Golf d’Etretat. Registration at the secretariat (information: Emmanuel Walckenaer on 06 70 06 08 78).

– Sunday August 17, 3pm: Mixed doubles pétanque on the boulodrome du perrey. Limited to 24 teams, please bring your boules. Registration with Gérald Van Praet on 06 80 63 46 83.

Prize-giving ceremony at 6.30pm at the Pôle Nautique.

German :

Der Triathlon von Etretat umfasst drei Wettkämpfe, die der ADE an zwei Tagen organisiert. Jeder kann an einem oder mehreren der Wettkämpfe teilnehmen.

Programm:

– Samstag, 16. August, 16 Uhr: Perissoire-Regatta im gemischten Doppel auf dem Perrey. Anmeldung ab 15 Uhr an der Hütte von Voiles et Galets. Offen für alle, die ihr Perissoire mitbringen (Auskunft: Philippe Gancel unter 06 80 85 94 26).

– Sonntag, 17. August, 9 Uhr: 9-Loch-Shotgun-Golf im gemischten Doppel auf dem Golfplatz von Etretat. Anmeldung im Sekretariat (Auskunft: Emmanuel Walckenaer unter 06 70 06 08 78).

– Sonntag, 17. August, 15 Uhr: Pétanque im gemischten Doppel auf dem Boulodrome du perrey. Begrenzt auf 24 Teams, bringen Sie Ihre Kugeln mit. Anmeldung bei Gérald Van Praet unter 06 80 63 46 83.

Die Preisverleihung findet um 18:30 Uhr im Pôle Nautique statt.

Italiano :

Il triathlon di Etretat comprende tre eventi organizzati dall’ADE nell’arco di due giorni. Chiunque può partecipare a uno o più eventi.

Programma:

– Sabato 16 agosto alle 16:00: regata perissoire in doppio misto sul perrey. Iscrizioni a partire dalle 15.00 presso il rifugio Voiles et Galets. Aperto a tutti, portate il vostro perissoire (informazioni: Philippe Gancel allo 06 80 85 94 26).

– Domenica 17 agosto, ore 9: golf a 9 buche in doppio misto shotgun al Golf d’Etretat. Iscrizioni presso la segreteria (per ulteriori informazioni, chiamare Emmanuel Walckenaer allo 06 70 06 08 78).

– Domenica 17 agosto alle 15:00: doppio misto di pétanque al bocciodromo di Perrey. Limitato a 24 squadre, portate le vostre bocce. Per iscriversi, contattare Gérald Van Praet allo 06 80 63 46 83.

La cerimonia di premiazione si terrà alle 18.30 al Pôle Nautique.

Espanol :

El triatlón de Etretat consta de tres pruebas organizadas por la ADE a lo largo de dos días. Cualquiera puede participar en una o varias de las pruebas.

Programa:

– Sábado 16 de agosto a las 16:00: Regata de perissoire de dobles mixtos en la perrey. Inscripciones a partir de las 15:00 h en la caseta Voiles et Galets. Abierto a todos, traiga su perissoire (información: Philippe Gancel en el 06 80 85 94 26).

– Domingo 17 de agosto a las 9:00 h: golf de 9 hoyos dobles mixtos con escopeta en el Golf d’Etretat. Inscripciones en la secretaría (para más información, llamar a Emmanuel Walckenaer al 06 70 06 08 78).

– Domingo 17 de agosto a las 15.00 h: petanca mixta en la bolera de Perrey. Limitado a 24 equipos, traiga su petanca. Para inscribirse, póngase en contacto con Gérald Van Praet en el 06 80 63 46 83.

La entrega de premios tendrá lugar a las 18.30 h en el Polo Náutico.

L’événement Triathlon d’Etretat Étretat a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie