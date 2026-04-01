Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens

Hostens

Triathlon d’Hostens

Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens Gironde

Tarif : 31.7 – 31.7 – 31.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette épreuve est co-organisée par le SAGC Triathlon et le Conseil départemental de la Gironde.

DEPARTS

10h triathlon XS

12h cross duathlon pour les 10/13 ans

12h45 cross duathlon pour les 6/9 ans

14h30 triathlon S et M

Retrait des dossards à partir de 8h.

Inscription obligatoire. .

Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine sagctriathlon@gmail.com

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English : Triathlon d’Hostens

L’événement Triathlon d’Hostens Hostens a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud