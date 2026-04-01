Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens
Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens dimanche 26 avril 2026.
Hostens
Triathlon d’Hostens
Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens Gironde
Tarif : 31.7 – 31.7 – 31.7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Cette épreuve est co-organisée par le SAGC Triathlon et le Conseil départemental de la Gironde.
DEPARTS
10h triathlon XS
12h cross duathlon pour les 10/13 ans
12h45 cross duathlon pour les 6/9 ans
14h30 triathlon S et M
Retrait des dossards à partir de 8h.
Inscription obligatoire. .
Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine sagctriathlon@gmail.com
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English : Triathlon d’Hostens
L’événement Triathlon d’Hostens Hostens a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud