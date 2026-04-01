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Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens

Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens

Triathlon d’Hostens Domaine Départemental Gérard Lagors Hostens dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Domaine Départemental Gérard Lagors

Adresse : 54 Route de Bazas

Ville : 33125 Hostens

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 31.7 31.7 31.7 Tarif de base plein tarif

Hostens

Triathlon d’Hostens

Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens Gironde

Tarif : 31.7 – 31.7 – 31.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Cette épreuve est co-organisée par le SAGC Triathlon et le Conseil départemental de la Gironde.

DEPARTS
10h triathlon XS
12h cross duathlon pour les 10/13 ans
12h45 cross duathlon pour les 6/9 ans
14h30 triathlon S et M

Retrait des dossards à partir de 8h.

Inscription obligatoire.   .

Domaine Départemental Gérard Lagors 54 Route de Bazas Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine   sagctriathlon@gmail.com

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English : Triathlon d’Hostens

L’événement Triathlon d’Hostens Hostens a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud

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