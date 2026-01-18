Triathlon du Lac des Sapins Lac des Sapins Côté Plage Cublize
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Le meilleur de l’Homme rejoint le meilleur de la nature.
Deux épreuves distinctes
DM 1,5 km de natation, 50 km de vélo et 10 km de courses à pied (départ à 9h15).
DL 3 km de natation, 100 km de vélo et 20 km de courses à pied (départ à 9h30).
Lac des Sapins Côté Plage Côté Plage Cublize 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 89 58 03 accueil@beaujolaisvert.com
The best of Man joins the best of nature.
Two differents options:
DM: 1.5 km of swimming, 50 km of cycling and 10 km of running.
DL: 3 km of swimming, 100 km of cycling and 20 km of running.
Internet registrations
