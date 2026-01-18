Triathlon du Lac des Sapins Lac des Sapins Côté Plage Cublize

Triathlon du Lac des Sapins

2026-06-21

2026-06-21

2026-06-21

Le meilleur de l’Homme rejoint le meilleur de la nature.

Deux épreuves distinctes

DM 1,5 km de natation, 50 km de vélo et 10 km de courses à pied (départ à 9h15).

DL 3 km de natation, 100 km de vélo et 20 km de courses à pied (départ à 9h30).

The best of Man joins the best of nature.

Two differents options:

DM: 1.5 km of swimming, 50 km of cycling and 10 km of running.

DL: 3 km of swimming, 100 km of cycling and 20 km of running.

Internet registrations

