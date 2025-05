TRIATHLON DU LAURAGAIS – Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard, 7 juin 2025 07:00, Montgeard.

Haute-Garonne

TRIATHLON DU LAURAGAIS Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Une édition de plus! on a arrêté de compter les bougies sur le gâteau !

De nouveaux formats en 2025 pour vous proposer une expérience adaptée à tous, petits et grands, entre amis ou même en sortie club !

Lieu Lac de la Thésauque , Nailloux, France

Plus d’informations com.triathlonsdulauragais@gmail.com

Programme

Samedi 7 juin

9h30 Triathlon S

13h Triathlon jeunes

15h Triathlon XS

Dimanche 8 juin

8h30 Triathlon L

9h30 Triathlon M

15h Swimrun S

Les tarifs sont compris entre 10€ à 120€ selon l’âge et le niveau auquel vous souhaitez vous inscrire. 10 .

Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie com.triathlonsdulauragais@gmail.com

English :

One more edition! We’ve stopped counting the candles on the cake!

German :

Wir haben aufgehört, die Kerzen auf der Torte zu zählen!

Italiano :

Un’altra edizione! Abbiamo smesso di contare le candeline sulla torta!

Espanol :

¡Otra edición! ¡Hemos dejado de contar las velas de la tarta!

