Triathlon du Parc de Loire, Parc de Loire, Saint-Denis-en-Val

Triathlon du Parc de Loire 23 et 24 mai Parc de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Participez au Triathlon du Parc de Loire le week-end du 23 & 24 mai 2026 !

Le renommé Triathlon de l’Île Charlemagne change de nom en 2026 et devient : le Triathlon du Parc de Loire.

Seul le nom change, vous retrouverez sur l’ensemble du week-end toute l’équipe de bénévoles du club de l’Orléans ASFAS Triathlon.

Parc de Loire parc de loire Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

Orléans ASFAS Triathlon