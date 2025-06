Triathlon du Soleil 35e édition Nouméa 14 septembre 2025 07:00

Nouvelle-Calédonie

Triathlon du Soleil 35e édition Baie des citrons / Anse Vata / Promenade Pierre Vernier Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1500 – 1500 – 2000 EUR

A partir de 10 ans

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 10:00:00

2025-09-14

Le Triathlon du Soleil 35e édition, 40 ans d’histoire



C’est avec une grande joie et une profonde émotion que nous vous annonçons le retour du Triathlon de Nouméa, une épreuve emblématique qui fête cette année ses 40 ans d’existence et sa 35e édition.

Baie des citrons / Anse Vata / Promenade Pierre Vernier

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 28.18.33 secretairelctri@gmail.com

English :

Le Triathlon du Soleil ? 35th edition, 40 years of history



It is with great joy and emotion that we announce the return of the Triathlon de Nouméa, an emblematic event celebrating its 40th anniversary and 35th edition this year.

German :

Der Triathlon du Soleil ? 35. Ausgabe, 40 Jahre Geschichte



Mit großer Freude und tiefen Emotionen kündigen wir Ihnen die Rückkehr des Triathlons von Nouméa an, eines symbolträchtigen Wettkampfs, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen und seine 35.

Italiano :

Il Triathlon du Soleil: 35° edizione, 40 anni di storia



È con grande gioia e profonda emozione che annunciamo il ritorno del Triathlon di Nouméa, un evento emblematico che quest’anno celebra il suo 40° anniversario e la sua 35° edizione.

Espanol :

Triathlon du Soleil ? 35ª edición, 40 años de historia



Con gran alegría y profunda emoción anunciamos el regreso del Triatlón de Numea, una prueba emblemática que este año celebra su 40 aniversario y su 35ª edición.

