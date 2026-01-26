Triathlon du Valois Crépy-en-Valois
Triathlon du Valois Crépy-en-Valois dimanche 26 avril 2026.
Triathlon du Valois
Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 6 – 6 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le 1er Triathlon du Valois arrive à Crépy-en-Valois.
Au programme natation, vélo et course à pied.
Plusieurs formats sont proposés, dont 2 courses jeunes.
Ambiance sportive, conviviale et festive garantie, pour cette première édition.
On vous attend nombreux !
Dimanche 26 avril
A partir de 13h
Toutes les informations sont à retrouver sur le site et la page Facebook de Crépy Triathlon.
Le 1er Triathlon du Valois arrive à Crépy-en-Valois.
Au programme natation, vélo et course à pied.
Plusieurs formats sont proposés, dont 2 courses jeunes.
Ambiance sportive, conviviale et festive garantie, pour cette première édition.
On vous attend nombreux !
Dimanche 26 avril
A partir de 13h
Toutes les informations sont à retrouver sur le site et la page Facebook de Crépy Triathlon. .
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the 1st Valois Triathlon arrives in Crépy-en-Valois.
On the program: swimming, cycling and running.
Several formats are on offer, including 2 youth races.
A sporting, friendly and festive atmosphere guaranteed for this first edition.
We look forward to seeing you there!
? Sunday April 26th
? Starting at 1pm
For full details, visit the Crépy Triathlon website and Facebook page.
L’événement Triathlon du Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays de Valois