Triathlon du Valois

Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 6 – 6 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le 1er Triathlon du Valois arrive à Crépy-en-Valois.

Au programme natation, vélo et course à pied.

Plusieurs formats sont proposés, dont 2 courses jeunes.

Ambiance sportive, conviviale et festive garantie, pour cette première édition.

On vous attend nombreux !

Dimanche 26 avril

A partir de 13h

Toutes les informations sont à retrouver sur le site et la page Facebook de Crépy Triathlon.

Le 1er Triathlon du Valois arrive à Crépy-en-Valois.

Au programme natation, vélo et course à pied.

Plusieurs formats sont proposés, dont 2 courses jeunes.

Ambiance sportive, conviviale et festive garantie, pour cette première édition.

On vous attend nombreux !

Dimanche 26 avril

A partir de 13h

Toutes les informations sont à retrouver sur le site et la page Facebook de Crépy Triathlon. .

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the 1st Valois Triathlon arrives in Crépy-en-Valois.

On the program: swimming, cycling and running.

Several formats are on offer, including 2 youth races.

A sporting, friendly and festive atmosphere guaranteed for this first edition.

We look forward to seeing you there!

? Sunday April 26th

? Starting at 1pm

For full details, visit the Crépy Triathlon website and Facebook page.

L’événement Triathlon du Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays de Valois