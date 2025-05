TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES – Bouzigues, 8 juin 2025 07:00, Bouzigues.

Hérault

TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES Rue du Stade Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Quatre courses Cross Triathlon XXS XS S M et deux courses Swimrun XXS S sont au programme de cette manifestation sportive le dimanche 8 juin.

Le Loupian Tri Nature organise, avec le concours, de la Ligue Régionale de Triathlon Occitanie, de la Ville de Bouzigues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Cross Triathlon et Swimrun de Bouzigues.

Quatre courses Cross Triathlon XXS XS S M et deux courses Swimrun XXS S sont au programme de cette manifestation sportive le dimanche 8 juin. .

Rue du Stade

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie

English :

Four Cross Triathlon XXS ? XS S M and two Swimrun XXS ? S are on the program for this sporting event on Sunday June 8.

German :

Vier Cross Triathlon XXS-Rennen? XS S M und zwei Swimrun-Rennen XXS? S stehen bei dieser Sportveranstaltung am Sonntag, den 8. Juni, auf dem Programm.

Italiano :

Quattro Cross Triathlon XXS ? XS S M e due Swimrun XXS ? S sono in programma per questo evento sportivo di domenica 8 giugno.

Espanol :

Cuatro Cross Triathlon XXS ? XS S M y dos Swimrun XXS ? S figuran en el programa de este acontecimiento deportivo del domingo 8 de junio.

L’événement TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 HERAULT SPORT