TRIATHLON EXTREMEMAN ET EXTREMEKIDS Narbonne samedi 20 septembre 2025.

Promenade du Front de Mer Narbonne Aude

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le Triathlon ExtremeMan, organisé par l’association Altriman Triathlon Club, rassemble plus de 900 participants, dont certains des meilleurs athlètes mondiaux. Un événement sportif de haut niveau à ne pas manquer aux Terrasses de la Mer !

Programme

14h30 Départ de l’ExtremeKids 6-9 ans

15h00 Départ de l’ExtremeKids 10-13 ans

17h00 Départ de l’Extrememan Découverte

17h00 Départ de l’Extrememan Relais

Promenade du Front de Mer Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

The ExtremeMan Triathlon, organized by the Altriman Triathlon Club, attracts over 900 participants, including some of the world?s best athletes. A high-level sporting event not to be missed at Les Terrasses de la Mer!

Program

2:30 p.m.: Start of the ExtremeKids 6-9 age group

3:00 p.m.: Start of ExtremeKids 10-13 years old

5:00 p.m.: Start of Extrememan Découverte

5:00 p.m.: Start of Extrememan Relay

German :

Der vom Altriman Triathlon Club organisierte Triathlon ExtremeMan bringt über 900 Teilnehmer zusammen, darunter einige der weltbesten Athleten. Ein hochkarätiges Sportereignis, das Sie auf den Terrasses de la Mer nicht verpassen sollten!

Programm:

14:30 Uhr: Start des ExtremeKids 6-9 J

15:00 Uhr: Start der ExtremeKids 10-13 Jahre

17.00 Uhr: Start des Extrememan Découverte (Entdeckung)

17.00 Uhr: Start der Extrememan-Staffel

Italiano :

L’ExtremeMan Triathlon, organizzato dall’Altriman Triathlon Club, riunisce oltre 900 partecipanti, tra cui alcuni dei migliori atleti del mondo. Un evento sportivo di alto livello da non perdere a Les Terrasses de la Mer!

Programma:

14.30: Partenza della gara ExtremeKids 6-9 anni

15.00: Partenza della gara ExtremeKids 10-13 anni

17:00: Partenza della gara Extrememan Discovery

17:00: Inizio della staffetta Extrememan

Espanol :

El Triatlón ExtremeMan, organizado por el Club de Triatlón Altriman, reúne a más de 900 participantes, entre ellos algunos de los mejores atletas del mundo. ¡Un evento deportivo de alto nivel que no se puede perder en Les Terrasses de la Mer!

Programa

14h30: Salida de la carrera ExtremeKids 6-9 años

15:00: Salida de la carrera ExtremeKids 10-13 años

17:00: Salida de la carrera Extrememan Discovery

17:00: Salida de la carrera de relevos Extrememan

