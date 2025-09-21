TRIATHLON EXTREMEMAN Narbonne
TRIATHLON EXTREMEMAN Narbonne dimanche 21 septembre 2025.
TRIATHLON EXTREMEMAN
Promenade du Front de Mer Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le Triathlon ExtremeMan, organisé par l’association Altriman Triathlon Club, rassemble plus de 900 participants, dont certains des meilleurs athlètes mondiaux. Un événement sportif de haut niveau à ne pas manquer aux Terrasses de la Mer !
Programme
7h00 — 7h45 Retrait des dossards
7h00 — 7h45 Dépôt des vélos dans le bike Park
8h00 Départ de l’Extrememan Narbonne Half Duo / Solo / Relais
8h00 Départ de l’Extrememan Narbonne Medium
8h00 Départ de l’Extrememan Narbonne Short
10h00 — 15h00 Finish
11/13/15h Remis des prix Toutes épreuves
.
Promenade du Front de Mer Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
The ExtremeMan Triathlon, organized by the Altriman Triathlon Club, attracts over 900 participants, including some of the world?s best athletes. A high-level sporting event not to be missed at Les Terrasses de la Mer!
Program
7.00 am ? 7.45 am: Number collection
7:00 am ? 7:45 am: Bike drop-off in the Bike Park
8:00 am: Start of Extrememan Narbonne Half Duo / Solo / Relay
8:00 am: Start of the Extrememan Narbonne Medium
8:00 am: Start of Extrememan Narbonne Short
10h00 ? 3:00 pm: Finish
11/13/15h: Prize-giving ceremony All events
German :
Der vom Altriman Triathlon Club organisierte Triathlon ExtremeMan bringt über 900 Teilnehmer zusammen, darunter einige der weltbesten Athleten. Ein hochkarätiges Sportereignis, das Sie auf den Terrasses de la Mer nicht verpassen sollten!
Programm
7.00 ? 7.45 Uhr: Abholung der Startnummern
7h00 ? 7h45 Abgabe der Fahrräder im Bike Park
8.00 Uhr: Start des Extrememan Narbonne Half Duo / Solo / Staffel
8.00 Uhr: Start des Extrememan Narbonne Medium
8.00 Uhr: Start des Extrememan Narbonne Short?
10h00 ? 15.00 Uhr: Finish
11/13/15h: Siegerehrung Alle Wettbewerbe
Italiano :
L’ExtremeMan Triathlon, organizzato dall’Altriman Triathlon Club, riunisce oltre 900 partecipanti, tra cui alcuni dei migliori atleti del mondo. Un evento sportivo di alto livello da non perdere a Les Terrasses de la Mer!
Programma
7.00 7.45: Raccolta dei numeri
7.00 7.45: consegna delle biciclette nel Bike Park
8.00: Inizio della Extrememan Narbonne Half Duo / Solo / Staffetta
8.00: Partenza della Extrememan Narbonne Medium
8.00: Partenza della Extrememan Narbonne Short
10h00 ? 15.00: Arrivo
11/13/15h: Cerimonia di premiazione Tutti gli eventi
Espanol :
El Triatlón ExtremeMan, organizado por el Club de Triatlón Altriman, reúne a más de 900 participantes, entre ellos algunos de los mejores atletas del mundo. ¡Un evento deportivo de alto nivel que no se puede perder en Les Terrasses de la Mer!
Programa
7.00 7.45: Recogida de dorsales
7h00 7h45: Entrega de las bicicletas en el Bike Park
8h00: Salida de la Extrememan Narbonne Half Duo / Solo / Relevos
8h00: Salida de la Extrememan Narbonne Medium
8h00: Salida de la Extrememan Narbonne Corta
10h00 ? 15h00: Llegada
13/11/15h: Entrega de premios Todas las pruebas
L’événement TRIATHLON EXTREMEMAN Narbonne a été mis à jour le 2025-08-07 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT