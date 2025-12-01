Triathlon Haute Vilaine

Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le triathlon Haute Vilaine est de retour pour une 6ème édition !

Rendez-vous le 10 mai 2026.

3 formats de course

Triathlon L 1880m 83,8km 19km

Triathlon M 1500m 40km 10km

Triathlon XS 380m 13,5km 2.2km

Condition de participation

L’épreuve est ouverte à tous les licenciés de la F.F.TRI qui possèdent une licence fédérale et à tous les non-licenciés sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive du triathlon en compétition daté de moins de 1 an à la date de l’épreuve ou d’un formulaire info santé triathlon complété.

Ouverture des inscriptions lundi 1er décembre à 20h

Plus d’informations et inscriptions sur Klikego. .

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

L’événement Triathlon Haute Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2025-11-28 par OT VITRE