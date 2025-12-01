Triathlon Haute Vilaine Saint-M’Hervé
Triathlon Haute Vilaine Saint-M’Hervé dimanche 10 mai 2026.
Triathlon Haute Vilaine
Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Le triathlon Haute Vilaine est de retour pour une 6ème édition !
Rendez-vous le 10 mai 2026.
3 formats de course
Triathlon L 1880m 83,8km 19km
Triathlon M 1500m 40km 10km
Triathlon XS 380m 13,5km 2.2km
Condition de participation
L’épreuve est ouverte à tous les licenciés de la F.F.TRI qui possèdent une licence fédérale et à tous les non-licenciés sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive du triathlon en compétition daté de moins de 1 an à la date de l’épreuve ou d’un formulaire info santé triathlon complété.
Ouverture des inscriptions lundi 1er décembre à 20h
Plus d’informations et inscriptions sur Klikego. .
Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
