Triathlon – Natureman Var, Salles sur Verdon, Les Salles-sur-Verdon
vendredi 25 septembre 2026 · Salles sur Verdon · Les Salles-sur-Verdon
Informations pratiques
Triathlon – Natureman Var 25 – 27 septembre Salles sur Verdon Var
https://natureman-var.fr/programme-triathlon-2026/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T15:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T06:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026
Ouverture village exposant & retrait des dossards L 15h/ 20h
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026
Ouverture village expo 10h-18h
Ouverture park L – 7h15/8h30
Départ L femmes / handi – 8h55
Départ L hommes/relais – 9h15
1ères arrivées L – 13h15
Réouverture park – 15h
Remise des prix – 17h30
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026
Retrait dossards Natur’M : 6h30 – 8h30
Retrait dossards kids : 10h – 14h
Village Expo : 8h – 15h30
Ouverture parc à vélo : 8h15 – 9h15
Départ Natur’M (femmes & handisport) : 9h30
Départ Natur’M (Hommes & relais) : 9h40
1ères arrivées Natur’M : 12h
Ouverture parc à vélo Natur’M : 13h30
Remis des prix : 14h – 14h30
Arrivée dernier concurrent : 14h45
Natur’Kids : 15h – 15h30
Salles sur Verdon Salles sur Verdon Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une 13ème édition toujours plus festive, dans un cadre idyllique
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- Natureman Var Les Salles-sur-Verdon 26 septembre 2026