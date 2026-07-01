Triathlon – Natureman Var, Salles sur Verdon, Les Salles-sur-Verdon

Informations pratiques

Triathlon – Natureman Var 25 – 27 septembre Salles sur Verdon Var

https://natureman-var.fr/programme-triathlon-2026/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T15:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T06:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026

Ouverture village exposant & retrait des dossards L 15h/ 20h

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026

Ouverture village expo 10h-18h

Ouverture park L – 7h15/8h30

Départ L femmes / handi – 8h55

Départ L hommes/relais – 9h15

1ères arrivées L – 13h15

Réouverture park – 15h

Remise des prix – 17h30

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026

Retrait dossards Natur’M : 6h30 – 8h30

Retrait dossards kids : 10h – 14h

Village Expo : 8h – 15h30

Ouverture parc à vélo : 8h15 – 9h15

Départ Natur’M (femmes & handisport) : 9h30

Départ Natur’M (Hommes & relais) : 9h40

1ères arrivées Natur’M : 12h

Ouverture parc à vélo Natur’M : 13h30

Remis des prix : 14h – 14h30

Arrivée dernier concurrent : 14h45

Natur’Kids : 15h – 15h30

Salles sur Verdon Salles sur Verdon Les Salles-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une 13ème édition toujours plus festive, dans un cadre idyllique