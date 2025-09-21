Triathlon Pamina Lauterbourg

Triathlon Pamina Lauterbourg dimanche 21 septembre 2025.

Triathlon Pamina

chemin des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Natation, vélo, course à pied ensemble et sans frontières !

lors du PAMINA Triathlon, organisé par le Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon en collaboration avec les Triathlonverbände du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Les athlètes alsaciens, badois et palatins y pourront se défouler et réussir ensemble.

Le 4ème PAMINA Triathlon, organisé par le Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon en collaboration avec les Triathlonverbände du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Les athlètes alsaciens, badois et palatins pourront se défouler et réussir ensemble.

Au programme sportif, il y aura deux distances le XS consistera à parcourir 350 m à la nage dans le plan d’eau de Lauterbourg, 10 km à vélo en traversant la frontière allemande avant de revenir en France, et 2,5 km en course à pied. Pour le S, les boucles seront effectuées deux fois chacune, doublant ainsi la longueur. Les jeunes nés en 2013 ou avant (distance XS) ou en 2009 ou avant (distance S), ainsi que les adultes avec ou sans licence et expérience de triathlon pourront participer. La participation en équipe sera également possible. .

chemin des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est

English :

Swimming, cycling, running: together without borders!

at the PAMINA Triathlon, organized by the Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon in collaboration with the Triathlonverbände of Baden-Württemberg and Rhineland-Palatinate. Athletes from Alsace, Baden and Palatinate will have the chance to let off steam and succeed together.

German :

Schwimmen, Radfahren, Laufen: gemeinsam und ohne Grenzen!

beim PAMINA-Triathlon, der vom Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon in Zusammenarbeit mit den Triathlonverbänden von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz organisiert wird. Dort können sich die Athleten aus dem Elsass, aus Baden und der Pfalz austoben und gemeinsam erfolgreich sein.

Italiano :

Nuoto, ciclismo, corsa: insieme e senza confini!

al Triathlon PAMINA, organizzato dal Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon in collaborazione con i Triathlonverbände del Baden-Württemberg e della Renania-Palatinato. Gli atleti di Alsazia, Baden e Palatinato potranno sfogarsi e avere successo insieme.

Espanol :

Natación, ciclismo, carrera a pie: ¡juntos y sin fronteras!

en el Triatlón PAMINA, organizado por el Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon en colaboración con los Triathlonverbände de Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. Los atletas de Alsacia, Baden y Palatinado podrán desahogarse y triunfar juntos.

