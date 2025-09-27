Triathlon Sud Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île
Triathlon Sud Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 27 septembre 2025.
Triathlon Sud Vendée
Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Le Triathlon Sud Vendée réunira compétiteurs et spectateurs les 27 et 28 Septembre à L’Aiguillon-la-Presqu’île
ÉPREUVES DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Le longue distance, le L, est l’épreuve reine de ce week-end de Triathlon à l’Aiguillon-sur-Mer. Vous vous élancerez sur l’un des plus beaux parcours de Triathlon de l’Ouest français, sur un site labellisé FFTRI.
Temps limite de course 7H
Âge minimum 18 ans
Natation 1.9km
Vélo 85km
Course 21km
* Heure de départ 12H30
* Heure de départ relais 12H35
* Ouverture du parc 11H 12H15
* Retrait des dossards: Samedi 9H 12H
* Podium 17H30
ÉPREUVES DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
La Distance S, parfaite pour commencer, pour débuter dans le monde des grands ou encore pour montrer toutes ses capacités de rapidité en sprint. Cette distance est ouverte à tous et accueille une large variété d’athlètes. C’est simple, vous aurez 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied pour vous exprimer en individuel ou en relais !
Âge minimum 16 ans en individuel/ 12 ans en relais
Le départ sera donné à 9h. Podium à 12h30
La Distance M, c’est 1200m de Natation, 34km de vélo et 7,5km de course à pied. Cette épreuve est ouverte aux licenciés et non-licenciés, en individuel ou en relais. À vous de jouer !
Âge minimum 18 ans en individuel/16 ans en relais
Le départ sera donné à 14h30. Podium à 17h00
Les distances Jeunes sont tout à fait adaptées à la pratique et à la découverte du triathlon par les enfants en toute sécurité.
Course Format Jeunes 6-9 ans individuel
Distances 100m Natation / 2km Vélo / 1km Course à pied
Le départ sera donné à 11h30. Podium à 12h30
Course Format Jeunes 10-13 ans individuel
Distances 200m Natation / 4km Vélo / 2km Course à pied
Le départ sera donné à 11h30. Podium à 12h30 .
Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire trisudvendee@gmail.com
English :
The Sud Vendée Triathlon will bring together competitors and spectators on September 27 and 28 in L’Aiguillon-la-Presqu’île
German :
Der Triathlon Sud Vendée wird am 27. und 28. September in L’Aiguillon-la-Presqu’île Wettkämpfer und Zuschauer zusammenbringen
Italiano :
Il Triathlon Sud Vendée riunirà concorrenti e spettatori il 27 e 28 settembre a L’Aiguillon-la-Presqu’île
Espanol :
El Triatlón Sud Vendée reunirá a competidores y espectadores los días 27 y 28 de septiembre en L’Aiguillon-la-Presqu’île
L’événement Triathlon Sud Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud