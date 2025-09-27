Triathlon Sud Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île

Triathlon Sud Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 27 septembre 2025.

Triathlon Sud Vendée

Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Le Triathlon Sud Vendée réunira compétiteurs et spectateurs les 27 et 28 Septembre à L’Aiguillon-la-Presqu’île

ÉPREUVES DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Le longue distance, le L, est l’épreuve reine de ce week-end de Triathlon à l’Aiguillon-sur-Mer. Vous vous élancerez sur l’un des plus beaux parcours de Triathlon de l’Ouest français, sur un site labellisé FFTRI.

Temps limite de course 7H

Âge minimum 18 ans

Natation 1.9km

Vélo 85km

Course 21km

* Heure de départ 12H30

* Heure de départ relais 12H35

* Ouverture du parc 11H 12H15

* Retrait des dossards: Samedi 9H 12H

* Podium 17H30

ÉPREUVES DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

La Distance S, parfaite pour commencer, pour débuter dans le monde des grands ou encore pour montrer toutes ses capacités de rapidité en sprint. Cette distance est ouverte à tous et accueille une large variété d’athlètes. C’est simple, vous aurez 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied pour vous exprimer en individuel ou en relais !

Âge minimum 16 ans en individuel/ 12 ans en relais

Le départ sera donné à 9h. Podium à 12h30

La Distance M, c’est 1200m de Natation, 34km de vélo et 7,5km de course à pied. Cette épreuve est ouverte aux licenciés et non-licenciés, en individuel ou en relais. À vous de jouer !

Âge minimum 18 ans en individuel/16 ans en relais

Le départ sera donné à 14h30. Podium à 17h00

Les distances Jeunes sont tout à fait adaptées à la pratique et à la découverte du triathlon par les enfants en toute sécurité.

Course Format Jeunes 6-9 ans individuel

Distances 100m Natation / 2km Vélo / 1km Course à pied

Le départ sera donné à 11h30. Podium à 12h30

Course Format Jeunes 10-13 ans individuel

Distances 200m Natation / 4km Vélo / 2km Course à pied

Le départ sera donné à 11h30. Podium à 12h30 .

Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire trisudvendee@gmail.com

English :

The Sud Vendée Triathlon will bring together competitors and spectators on September 27 and 28 in L’Aiguillon-la-Presqu’île

German :

Der Triathlon Sud Vendée wird am 27. und 28. September in L’Aiguillon-la-Presqu’île Wettkämpfer und Zuschauer zusammenbringen

Italiano :

Il Triathlon Sud Vendée riunirà concorrenti e spettatori il 27 e 28 settembre a L’Aiguillon-la-Presqu’île

Espanol :

El Triatlón Sud Vendée reunirá a competidores y espectadores los días 27 y 28 de septiembre en L’Aiguillon-la-Presqu’île

