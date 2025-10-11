Triatlon Bayman Le Mont-Saint-Michel

Triatlon Bayman Le Mont-Saint-Michel samedi 11 octobre 2025.

Triatlon Bayman

Le Mont-Saint-Michel Manche

Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Un triathlon unique dans un lieu d’exception ! Pour la 4e édition, venez vivre une expérience unique dans la baie du Mont-Saint-Michel

– natation un parcours aller-retour dans le canal du Couesnon.

– vélo parcours roulant avec quelques bosses et de magnifiques points de vue.

– course à pied passage dans le Mont-Saint-Michel.

Triathlon XXL départ à 7h45 le samedi triathlon L départ à 10h15 le samedi triathlon M départ à 10h le dimanche. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

