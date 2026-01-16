TRIBEQA Pennautier

TRIBEQA

Place du Coustou Pennautier Aude

Soirée Afro soul hip hop, avec le groupe TRIBEQA.

Un véritable voyage musical entre jazz, soul, hip-hop, musiques africaines, un groove optimiste comme un pont entre les continents. Chaque morceau est une épopée, une fresque sonore portée par la chaleur des balafons, le lyrisme des guitares, la profondeur des grooves, une production ciselée qui respecte autant les traditions que les innovations.

Afro soul hip hop evening, with the group TRIBEQA.

A musical journey through jazz, soul, hip-hop and African music, an optimistic groove that bridges continents. Each track is an epic, a fresco of sound carried by the warmth of the balafons, the lyricism of the guitars, the depth of the grooves, and a chiseled production that respects both tradition and innovation.

