Tribu nature aux Eyzies Les Eyzies
samedi 17 janvier 2026.
Tribu nature aux Eyzies
Le bourg Les Eyzies Dordogne
Tarif : 20€
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
10h 16h. jeux, expériences sensorielles, chants, pistage des animaux, partage d'histoires, créations avec la nature. De 3 à 99 ans. Sur réservation. 20€/personne
Se connecter à la nature et vivre la tribu.
Jeux, expériences sensorielles, chants, pistage des animaux, partage d’histoires, créations avec la nature.
De 3 à 99 ans. Sur inscription. .
Le bourg Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 35 89 35 racines.sauvages@etik.com
English : Tribu nature aux Eyzies
10 a.m.-4 p.m. Games, sensory experiences, singing, animal tracking, storytelling, nature creations. Ages 3 to 99. Reservations required. 20€/person
