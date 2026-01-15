Tribu nature aux Eyzies Les Eyzies

Tribu nature aux Eyzies

Le bourg Les Eyzies Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

10h 16h. jeux, expériences sensorielles, chants, pistage des animaux, partage d’histoires, créations avec la nature. De 3 à 99 ans. Sur réservation. 20€/personne

Se connecter à la nature et vivre la tribu.

Jeux, expériences sensorielles, chants, pistage des animaux, partage d’histoires, créations avec la nature.

De 3 à 99 ans. Sur inscription. .

Le bourg Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 35 89 35 racines.sauvages@etik.com

English : Tribu nature aux Eyzies

10 a.m.-4 p.m. Games, sensory experiences, singing, animal tracking, storytelling, nature creations. Ages 3 to 99. Reservations required. 20/person

