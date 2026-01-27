Tribu Nougaro Une relecture vibrante Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

Tribu Nougaro Une relecture vibrante

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 16:15:00

2026-02-01

Le Théâtre de l’Enchanteur est heureux d’accueillir , une création sensible et vibrante autour de l’œuvre de Claude Nougaro, une soirée musicale forte, intime et généreuse.

Un spectacle qui prend le temps d’écouter les mots, de faire entendre les textes autrement, et de révéler toute la richesse musicale et poétique de ce géant de la chanson.

Ici, pas d’imitation, mais une véritable relecture, qui surprend et touche autant les passionnés que celles et ceux qui pensent ne pas connaître — ou aimer — Nougaro.

En 2024, année de ses 95 ans, ses chansons résonnent avec une modernité troublante.

Réservation obligatoire.

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatre.lenchanteur@gmail.com

