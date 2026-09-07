UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gannat

Tribunal en délire : animation par le Point Accueil Jeune, Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat, Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Tribunal d'instance, Mairie de Gannat · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancien Tribunal d'instance, Mairie de Gannat
Adresse
26 place Hennequin 03800 Gannat
Ville
03800 Gannat
Département
Allier

Tribunal en délire : animation par le Point Accueil Jeune Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le PAJ vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques.
Endossez le rôle d’avocat, d’accusé ou de témoin le temps d’une audience pas comme les
autres !

Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat 26 place Hennequin 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 L’entrée du tribunal se trouve à droite de la porte d’accès à la mairie à l’étage par des escaliers, pas d’ascenceur
Le PAJ vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques.

À voir aussi à Gannat (Allier)