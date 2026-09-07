Tribunal en délire : animation par le Point Accueil Jeune, Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat, Gannat

Informations pratiques

Tribunal en délire : animation par le Point Accueil Jeune Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le PAJ vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques.

Endossez le rôle d’avocat, d’accusé ou de témoin le temps d’une audience pas comme les

autres !

Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat 26 place Hennequin 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470902378 L’entrée du tribunal se trouve à droite de la porte d’accès à la mairie à l’étage par des escaliers, pas d’ascenceur

Le PAJ vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques.