Tribunes de la Presse 26/29 novembre 2025 TNBA Bordeaux

Tribunes de la Presse 26/29 novembre 2025 26 – 29 novembre TNBA Gironde

Entrée libre et gratuite après inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

Fin : 2025-11-29T10:00:00 – 2025-11-29T13:00:00

Pas un jour ne se passe sans que Donald Trump ne fasse parler de lui.

Qu’il s’agisse de sa politique migratoire musclée, de ses jugements à l’emporte-pièce sur les uns et les autres, de ses revendications impériales sur le Groenland, le Canada ou le canal de Panama, de son déni du dérèglement climatique et des scientifiques lanceurs d’alerte, Trump est omniprésent et insaisissable. Il se présente en homme de paix mais ne fait pas grand-chose pour éteindre les conflits en cours quand il ne les alimente pas. Il se veut démocrate mais tresse des couronnes à ces homologues qui ne le sont pas. Et il n’a de cesse de réduire les contre-pouvoirs qui entravent son action : la justice, la presse…

Bref, il y a bien une « Affaire Trump » et c’est elle qui sera au centre de cette édition des Tribunes de la presse qui fêtera cette année son 15e anniversaire ! Au-delà de la personnalité du 47e président des Etats-Unis, nous verrons les forces qui ont permis son retour à la Maison blanche (le courant libertarien et la droite religieuse conservatrice en sont les piliers idéologiques) avant de dresser un bilan provisoire d’un an de présidence Trump.

TNBA 3 Place Pierre Renaudel 3300 BORDEAUX Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Débats-Expo-Rencontres-Ateliers conférences exposition

(c) Région Nouvelle Aquitaine