TRIBUTE 100% GOLDMAN – L’ESCALE Melun

TRIBUTE 100% GOLDMAN – L’ESCALE Melun samedi 6 décembre 2025.

TRIBUTE 100% GOLDMAN Début : 2025-12-06 à 20:15. Tarif : – euros.

EN PASSANT100% GOLDMANUn Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock desannées 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite Variété .Encore un matin, Envole moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi…Avec plusieurs centaines de concerts à son actif, le groupe En Passant vous proposedeux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au Son Goldman. En Passant ne demande qu’à s’arrêter chez vous !Contact Production

L’ESCALE 7ème division blindee americaine 77000 Melun 77