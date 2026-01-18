Tribute à Goldman-concert assis (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

123 GOLDMAN LE CONCERT HOMMAGE À JEAN JACQUES GOLDMAN

Venez célébrer l’œuvre de Jean-Jacques Goldman, l’une des plus grandes icônes de la chanson française, lors d’une soirée exceptionnelle au Cabaret Gaillard. Plongez au cœur de ses plus grands succès avec le groupe 123 Goldman , composé de musiciens talentueux (chant, guitare, basse, clavier et batterie), prêts à vous offrir une performance live fidèle et vibrante.

Billet Concert Seul Assis 39,70€

Formule Repas + Concert 59,70€

Formule Repas + Concert catégorie OR 69,70€

Billetterie en ligne et à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde.

Concert assis uniquement ambiance live & festive garantie ! .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tribute à Goldman-concert assis (Le Cabaret Gaillard)

L’événement Tribute à Goldman-concert assis (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-15 par Brive Tourisme