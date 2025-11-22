Tribute à Yves Pignot Rue Emile Zola Brest

Tribute à Yves Pignot Rue Emile Zola Brest samedi 22 novembre 2025.

Tribute à Yves Pignot

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Les élèves du conservatoire entrent en scène pour rendre hommage au compositeur et pianiste, accompagnateur au conservatoire. Il écrit pour tous les instruments et plusieurs de ces pièces ont été choisies pour apparaitre au répertoire de pièces instrumentales et vocales à destination des établissements d’enseignement musical.

Information pratique

Accès libre, dans la limite des places disponibles. .

Rue Emile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

