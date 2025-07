Tribute ABBA ABBA Trouper Quend

Tribute ABBA ABBA Trouper Quend samedi 16 août 2025.

Tribute ABBA ABBA Trouper

Quend Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

En commençant par le succès Waterloo jusqu’à Dancing Queen, vous danserez et chanterez avec ce show pendant 1h30.

Spectacle, musique, voix en parfaite harmonie, danse, rire et bonne humeur sont les atouts de Krystel, Lilly, Sylvain et Valentin. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

