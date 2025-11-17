TRIBUTE ABBA FEVER LIVE Agen Agora Agen
TRIBUTE ABBA FEVER LIVE Agen Agora Agen samedi 7 février 2026.
TRIBUTE ABBA FEVER LIVE
Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 39 – 39 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire ABBA, le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l’euphorie des années disco.
7 artistes/musiciens sur scène 2 heures de concert
Le meilleur d’Abba depuis Abba. En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire ABBA, le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l’euphorie des années disco. .
Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr
English : TRIBUTE ABBA FEVER LIVE
Join the great ballet of Polichinelle, Bécassine, Puss in Boots, Snoopy, Pandi-Panda, the Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup? and even Guignol for a marvellous show full of emotion by Jean-Jacques Debout.
German : TRIBUTE ABBA FEVER LIVE
Erleben Sie das große Ballett von Polichinelle, Bécassine, dem gestiefelten Kater, Snoopy, Pandi-Panda, den Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… und sogar Guignol in einer wunderbaren Show voller Emotionen von Jean-Jacques Debout.
Italiano :
Riproducendo fedelmente il lavoro del leggendario quartetto degli ABBA, il coloratissimo concerto tributo ABBA FEVER riporta il pubblico all’euforia degli anni della discoteca.
Espanol : TRIBUTE ABBA FEVER LIVE
Únase al gran ballet de Polichinelle, Bécassine, el Gato con Botas, Snoopy, Pandi-Panda, los Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… e incluso Guignol en un maravilloso espectáculo lleno de emoción a cargo de Jean-Jacques Debout.
L’événement TRIBUTE ABBA FEVER LIVE Agen a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Agen