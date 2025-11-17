TRIBUTE ABBA FEVER LIVE Agen Agora Agen

TRIBUTE ABBA FEVER LIVE

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire ABBA, le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l’euphorie des années disco.

7 artistes/musiciens sur scène 2 heures de concert

En reproduisant fidèlement l'œuvre du quatuor légendaire ABBA, le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l'euphorie des années disco.

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

Italiano :

Riproducendo fedelmente il lavoro del leggendario quartetto degli ABBA, il coloratissimo concerto tributo ABBA FEVER riporta il pubblico all’euforia degli anni della discoteca.

