Tribute AC/DC au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

Tribute AC/DC au Café Breton !

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Café Breton passe en mode rock’n’roll !

Samedi 21 mars, Back in Scott, un tribute survolté à AC/DC, va faire trembler les murs du café !

Une vraie soirée rock’n’roll où on chante, on trinque et on finit peut-être un peu décoiffés.

Au programme des riffs qui claquent, des solos qui hurlent, des refrains que tout le monde connaît et cette énergie brute qui donne envie de lever son verre et de chanter à pleins poumons.

Si vous avez déjà crié “Highway to Hell” dans une voiture, tapé du pied sur “Back in Black” ou tenté le solo de guitare imaginaire sur “Thunderstruck”, alors cette soirée est clairement faite pour vous.

Alors échauffez vos cordes vocales, sortez votre plus beau air guitar… et venez crier AC/DC avec nous.

Restauration de 19h à 21h. .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Tribute AC/DC au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Perros-Guirec