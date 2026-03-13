Tribute Beatles All You Need Is Love Kursaal Besançon

Tribute Beatles All You Need Is Love

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Revivez les années Beatles avec une soirée exceptionnelle au Kursaal au profit du service de médecine pédiatrique du CHU Minjoz avec le Groupe Révolution. .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Tribute Beatles All You Need Is Love Besançon a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON