Tribute Beatles All You Need Is Love Kursaal Besançon
Tribute Beatles All You Need Is Love Kursaal Besançon vendredi 10 avril 2026.
Tribute Beatles All You Need Is Love
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Revivez les années Beatles avec une soirée exceptionnelle au Kursaal au profit du service de médecine pédiatrique du CHU Minjoz avec le Groupe Révolution. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Tribute Beatles All You Need Is Love Besançon a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON