Tribute Beatles Kursaal Besançon
Tribute Beatles Kursaal Besançon samedi 6 septembre 2025.
Tribute Beatles
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06 23:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Revivez les années Beatles avec une soirée exceptionnelle au Kursaal en soutien à l’association Lianes Besançon avec le Groupe Révolution. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 15 91 88
English : Tribute Beatles
German : Tribute Beatles
Italiano :
Espanol :
L’événement Tribute Beatles Besançon a été mis à jour le 2025-08-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON