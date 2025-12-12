Tribute Bob Marley by Axetone Route De Fos RN 569 Istres

Tribute Bob Marley by Axetone

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Concert + DJ set(s)

Vivez une soirée entièrement dédiée aux vibrations jamaïcaines avec Axetone, un backing band de six musiciens issus de formations emblématiques du sud (Massilia, HandCart, Moussu T, Raspigaous, Kanjar’oc, Jah Legacy…).

Propulsé par la voix puissante de Manu, le groupe revisite avec authenticité la discographie de Bob Marley, des racines rocksteady jusqu’à l’album Uprising . Deux heures de concert intenses et fédératrices une immersion totale dans l’héritage du King of Reggae.

En ouverture et en clôture, le Massilia Reggae Club vous embarque avec un sound system old school Prince Tatou (Moussu T) et DJ Kayalik (Massilia Sound System) aux platines pour un voyage musical entre vinyles 60’s et dancehall avant-gardiste. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

English :

Experience an evening entirely dedicated to Jamaican vibes with Axetone, a six-piece backing band from iconic South American groups (Massilia, HandCart, Moussu T, Raspigaous, Kanjar’oc, Jah Legacy…).

