UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Tribute Céline Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

samedi 21 novembre 2026 · Place François Mitterrand · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Centre de Développement Culturel
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
27 27 30

Saint-Martin-de-Crau

Tribute Céline

Samedi 21 novembre 2026 de 20h30 à 22h30. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 22:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Un hommage à l’une des plus grandes voix de la chanson, par GM Productions !
De My heart will gon on à Pour que tu m’aimes encore ce spectacle revisite les plus grands succès de Céline Dion avec des interprétations passionnées et des arrangements fidèles. Une célébration vibrante de son répertoire, offrant un moment d’émotion et de musique inoubliable à tous les publics.   .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80  info@cdc-smc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tribute to one of the greatest voices in music, by GM Productions!

L’événement Tribute Céline Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)