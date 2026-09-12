Tribute Céline Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Tribute Céline

Samedi 21 novembre 2026 de 20h30 à 22h30. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Un hommage à l’une des plus grandes voix de la chanson, par GM Productions !

De My heart will gon on à Pour que tu m’aimes encore ce spectacle revisite les plus grands succès de Céline Dion avec des interprétations passionnées et des arrangements fidèles. Une célébration vibrante de son répertoire, offrant un moment d’émotion et de musique inoubliable à tous les publics. .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

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English :

A tribute to one of the greatest voices in music, by GM Productions!

L’événement Tribute Céline Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)