Tribute France Gall Casino Municipal Biarritz dimanche 12 avril 2026.
Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
25 EUR
2026-04-12
2026-04-12
2026-04-12
Concert Caritatif RESISTE
Plus qu’un simple hommage … Magique!
TRIBUTE FRANCE GALL
Avec sa VOIX, Millim nous transporte dans l’univers de France Gall. Ses musiciens Patrick BOURGOIN, Alex SAUVION, Patrick BARERE et MAYU nous font revivre les musiques et mélodies de Michel BERGER .
Une initiative du club KIWANIS Anglet Biarritz Océan au profit d’enfants en grandes souffrances de notre région.
Nous vous proposons aussi une buvette sur place (avec softs, vins, et bière) et en précommande uniquement une pause gourmande avec nos partenaires locaux.
Placement libre
Salon Diane Casino Municipal .
Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Tribute France Gall
L’événement Tribute France Gall Biarritz a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Biarritz