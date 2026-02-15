Tribute France Gall Casino Municipal Biarritz

Tribute France Gall

Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Concert Caritatif RESISTE

Plus qu’un simple hommage … Magique!

TRIBUTE FRANCE GALL

Avec sa VOIX, Millim nous transporte dans l’univers de France Gall. Ses musiciens Patrick BOURGOIN, Alex SAUVION, Patrick BARERE et MAYU nous font revivre les musiques et mélodies de Michel BERGER .

Une initiative du club KIWANIS Anglet Biarritz Océan au profit d’enfants en grandes souffrances de notre région.

Nous vous proposons aussi une buvette sur place (avec softs, vins, et bière) et en précommande uniquement une pause gourmande avec nos partenaires locaux.

Placement libre

Salon Diane Casino Municipal .

Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

