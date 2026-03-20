Tribute hommage au groupe Téléphone Salle le Diapason Pont-du-Casse

Tribute hommage au groupe Téléphone

Salle le Diapason Centre culturel Balade Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Evènement au Diapason de Pont-du-Casse

Plongez dans l’univers électrique des années 80 avec la formation INTERPHONE qui rend hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française TÉLÉPHONE.

Evènement au Diapason de Pont-du-Casse

Plongez dans l’univers électrique des années 80 avec la formation INTERPHONE qui rend hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française TÉLÉPHONE.

Durant près de deux heures, les musiciens vous embarquent dans un voyage musical intense, revisitant les plus grands succès de TÉLÉPHONE, avec une énergie débordante et un plaisir communicatif. Chaque note, chaque riff de guitare, chaque instant vous plongera dans l’ambiance des meilleurs shows du groupe culte !

Rockeur, ou amoureux de la bande de Jean-Louis Aubert, venez chanter ou simplement écouter les morceaux connus de tous.

Franck Claret/chant guitare

Christohe Tomasin guitare chant

Babeth Sonaly basse chant

Christophe Delpech batterie .

Salle le Diapason Centre culturel Balade Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 91 44 communication@omacpdc.fr

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English : Tribute hommage au groupe Téléphone

Event at Le Diapason, Pont-du-Casse

Immerse yourself in the electric world of the 80s with INTERPHONE, paying tribute to one of the most emblematic bands on the French rock scene: TÉLÉPHONE.

L’événement Tribute hommage au groupe Téléphone Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Agen