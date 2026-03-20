Tribute hommage au groupe Téléphone Salle le Diapason Pont-du-Casse
Tribute hommage au groupe Téléphone Salle le Diapason Pont-du-Casse vendredi 3 avril 2026.
Tribute hommage au groupe Téléphone
Salle le Diapason Centre culturel Balade Pont-du-Casse Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Evènement au Diapason de Pont-du-Casse
Plongez dans l’univers électrique des années 80 avec la formation INTERPHONE qui rend hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française TÉLÉPHONE.
Evènement au Diapason de Pont-du-Casse
Plongez dans l’univers électrique des années 80 avec la formation INTERPHONE qui rend hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française TÉLÉPHONE.
Durant près de deux heures, les musiciens vous embarquent dans un voyage musical intense, revisitant les plus grands succès de TÉLÉPHONE, avec une énergie débordante et un plaisir communicatif. Chaque note, chaque riff de guitare, chaque instant vous plongera dans l’ambiance des meilleurs shows du groupe culte !
Rockeur, ou amoureux de la bande de Jean-Louis Aubert, venez chanter ou simplement écouter les morceaux connus de tous.
Franck Claret/chant guitare
Christohe Tomasin guitare chant
Babeth Sonaly basse chant
Christophe Delpech batterie .
Salle le Diapason Centre culturel Balade Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 96 91 44 communication@omacpdc.fr
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English : Tribute hommage au groupe Téléphone
Event at Le Diapason, Pont-du-Casse
Immerse yourself in the electric world of the 80s with INTERPHONE, paying tribute to one of the most emblematic bands on the French rock scene: TÉLÉPHONE.
L’événement Tribute hommage au groupe Téléphone Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Agen