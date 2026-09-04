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AGENDA · Saint-Vallier

Tribute Johnny Hallyday Rue Victor Hugo Saint-Vallier

dimanche 11 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Espace Culturel Louis Aragon
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Vallier

Tribute Johnny Hallyday

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

La semaine bleue à Saint-Vallier sera rythmée par un concert hommage à la star Johnny Hallyday par Baby and Co, le dimanche 11 octobre !
Baby and Co est un groupe de 6 musiciens passionnés qui rendent hommage à Johnny Hallyday, icône du rock français.
Avec plus de 30 titres interprétés et des concerts de plus de 2 heures, ils recréent l’énergie des shows du «Taulier».   .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20  admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Tribute Johnny Hallyday

L’événement Tribute Johnny Hallyday Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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