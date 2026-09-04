Tribute Johnny Hallyday Rue Victor Hugo Saint-Vallier
dimanche 11 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Tribute Johnny Hallyday
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
La semaine bleue à Saint-Vallier sera rythmée par un concert hommage à la star Johnny Hallyday par Baby and Co, le dimanche 11 octobre !
Baby and Co est un groupe de 6 musiciens passionnés qui rendent hommage à Johnny Hallyday, icône du rock français.
Avec plus de 30 titres interprétés et des concerts de plus de 2 heures, ils recréent l’énergie des shows du «Taulier». .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Tribute Johnny Hallyday
L’événement Tribute Johnny Hallyday Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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