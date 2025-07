TRIBUTE NEIL YOUNG un concert de Lune d’Eté Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville

TRIBUTE NEIL YOUNG un concert de Lune d’Eté Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville samedi 23 août 2025.

TRIBUTE NEIL YOUNG un concert de Lune d’Eté

Chez Paulette 30 Route d’Allan Association du Bourg Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 21:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Le seul tribute de Neil Young qui adapte son répertoire en français, dans une version acoustique, en duo, avec deux voix, une guitare et des harmonicas.

.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Association du Bourg Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

The only Neil Young tribute to adapt his repertoire in French, in an acoustic duo version with two voices, guitar and harmonicas.

German :

Der einzige Tribute von Neil Young, der sein Repertoire auf Französisch adaptiert, in einer akustischen Version, im Duett, mit zwei Stimmen, einer Gitarre und Mundharmonikas.

Italiano :

L’unico tributo a Neil Young che adatta il suo repertorio in francese, in una versione acustica in duo, con due voci, una chitarra e delle armoniche.

Espanol :

El único tributo a Neil Young que adapta su repertorio en francés, en versión dúo acústico, con dos voces, una guitarra y armónicas.

L’événement TRIBUTE NEIL YOUNG un concert de Lune d’Eté Réauville a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes