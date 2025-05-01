TRIBUTE NIGHT – LA RAYONNE Villeurbanne

TRIBUTE NIGHT – LA RAYONNE Villeurbanne samedi 23 mai 2026.

TRIBUTE NIGHT Début : 2026-05-23 à 19:30. Tarif : – euros.

TRIBUTE NIGHT : SLIPKNOT x LINKIN PARK x EVANESCENCE avec EARLY MAGGOTS, METEORA, DEAR SALLYEARLY MAGGOTSFR – Nu Metal / Tribute to SlipknotL’esprit de EARLY MAGGOTS est né de la volonté de faire connaître et perdurer l’oeuvre de SLIPKNOT en live. Ce groupe, fruit d’une rencontre entre membres expérimentés de la scène métal française n’a qu’un but : transmettre leur passion aux néophytes et satisfaire les Maggots de la première heure.A travers l’imagerie et les morceaux les plus emblématiques de SLIPKNOT, EARLY MAGGOTS a bien l’intention de faire vivre au public une expérience dans les coins les plus sombres de l’Iowa.Soyez prêt, ce soir vous êtes à Des Moines.METEORAFR – Nu Metal / Tribute to Linkin ParkEn 2015, dans le nord de la France, un groupe de meilleurs amis et musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion commune pour le Nu Metal et Linkin Park et ont créé le groupe METEORA : hommage à Linkin Park . Ils ont travaillé très dur pour préparer des spectacles puissants et énergiques en l’honneur de Linkin Park, de la communauté de fans de Linkin Park et de tous ceux qui aiment la musique emblématique.Le groupe donne non seulement au public les meilleurs succès de Linkin Park, mais est également toujours prêt à partager sa passion et ses bonnes vibrations. En 2017, le monde a été frappé par le décès de Chester Bennington. À partir de ce jour, METEORA aura une responsabilité beaucoup plus grande dans la diffusion du message de Linkin Park et Chester Bennington.DEAR SALLYFR – Metal Alternatif / Tribute to EvanescenceDEAR SALLY est un tribute band d’Evanescence qui allie puissance musicale et univers visuel inspiré de Tim Burton. Avec des décors et tenues rappelant l’ambiance gothique et poétique du cinéaste, le groupe plonge le public dans une ambiance sombre et féerique.Porté par une chanteuse dont le timbre rappelle celui d’Amy Lee, Dear Sally recrée avec intensité les morceaux emblématiques d’Evanescence pour un voyage musical inoubliable.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69