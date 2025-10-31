Tribute Pink Floyd 127 Le Mezo Ploeren

Tribute Pink Floyd

127 Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 23:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Depuis plus de 15 ans, EMPTY SPACES fait vibrer la scène française en rendant hommage à l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock. Originaires de Bretagne et nourris depuis toujours par les albums cultes Animals, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, The Wall ces musiciens passionnés ont patiemment disséqué chaque note et chaque arrangement des Floyd pour en restituer toute l’âme et la puissance.

Leur show est plus qu’un simple concert c’est une immersion totale dans l’esprit Pink Floyd, où se mêlent sons envoûtants, lumières et vidéos pour recréer l’atmosphère visionnaire des années 70.

Avec EMPTY SPACES, le public retrouve l’intensité et la poésie intemporelle des Floyd, dans un hommage vibrant qui réunit toutes les générations de fans. .

127 Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tribute Pink Floyd Ploeren a été mis à jour le 2025-10-31 par ADT 56