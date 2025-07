Tribute Tina Turner Centre-ville d’Istres Istres

Samedi 2 août 2025 à partir de 21h30. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Plongez dans un hommage exceptionnel à Tina Turner, interprété par Kimberly Covington, une chanteuse américaine de talent reconnue pour sa voix envoûtante et sa présence scénique électrisante.

Originaire du New Jersey, Kimberly a partagé la scène avec des légendes telles que Chaka Khan, Billy Paul et Gloria Gaynor, attestant de son expertise musicale incomparable. Avec une passion authentique et une énergie brute, Kimberly Covington réinvente les classiques de Tina Turner, offrant une expérience immersive et inoubliable. Un voyage musical intense où chaque note rend hommage à la grandeur de Tina Turner, tout en mettant en lumière le talent indéniable de cette artiste hors pair. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Immerse yourself in an exceptional tribute to Tina Turner, performed by Kimberly Covington, a talented American singer renowned for her captivating voice and electrifying stage presence.

German :

Tauchen Sie ein in eine außergewöhnliche Hommage an Tina Turner, vorgetragen von Kimberly Covington, einer talentierten amerikanischen Sängerin, die für ihre fesselnde Stimme und ihre elektrisierende Bühnenpräsenz bekannt ist.

Italiano :

Immergetevi in un eccezionale tributo a Tina Turner, interpretato da Kimberly Covington, una talentuosa cantante americana rinomata per la sua voce accattivante e la sua elettrizzante presenza scenica.

Espanol :

Sumérjase en un excepcional tributo a Tina Turner, interpretado por Kimberly Covington, una talentosa cantante estadounidense famosa por su cautivadora voz y su electrizante presencia escénica.

