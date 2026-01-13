Tribute to Clifford Brown Le Son de la Terre PARIS 05

Hommage ne saurait être plus vibrant, plus vivant, plus chaleureux et plus enrichissant que ce tribute rendu à Clifford Brown.

Trompettiste de jazz Américain des années 50, pionnier du Be-Bop à l’instar de Charlie Parker, Dizzy Guillespie, Miles Davis, Art Blakey et autres précurseurs de ce style de Jazz qui a révolutionné la musique.

Le groupe Senia Quintet tient en haleine pendant deux bonnes heures le public avec des titres rares joués par Clifford Brown et relevé par une conférence sur sa vie, ses œuvres et beaucoup d’anecdotes.

Pape Mamadou Thiam : Contrebasse

Oscar Richardson-Brooks: Piano

Gilles Grappin : Saxo

Jean Luc Parisier : Trompette

Isaac Odiana :Batterie

Bel hommage au trompettiste Américain Clifford Brown.

Le dimanche 22 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



